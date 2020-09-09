Биологи в подвалах иркутского Дома природы нашли клад.

Подвалы старых домов в центре Иркутска хранят много тайн. Именно поэтому хозяева с большим интересом осматривают старинные подвалы, а археологи перед каждым новым крупным строительством проводят свои работы. В этот раз удача улыбнулась владельцам иркутского Дома природы. Напомним, это здание поменяло свое предназначение и стало использоваться под зоопарк совсем недавно. До этого на Байкальской, 54 находился обычный старый дом.

Но биологи начали обустраивать помещение, решили расширить и углубить подвалы. И обнаружилось много интересного.

"На фото пуговица - с изображением все того же мифического зверя, вернее одной из его вариаций. И этот уникальный артефакт имеет прямое отношение к нашему Дому природы. Расширяя подвал в старом доме, где сейчас расположилась экспозиция, мы нашли очень много всего интересного. Это и различные старинные предметы домашней утвари, и целая коллекция раритетных аптекарских бутылочек, и даже кости давно вымерших животных, находившиеся в более глубоких слоях грунта под домом. Но уникальную пуговицу с устаревшим изображением герба Иркутской губернии мы считаем особенной", - рассказывает Людмила Ивушкина.

Бляху с гербом сняли истлевшей кожаной сумки, которая, как уверены владельцы здания, вполне могла принадлежать почтальону или даже какому-нибудь фельдегерю. Точно ли на ней выгравирован бабр? На самом деле, это не так однозначно. Со времен биологи обещают оформить историческую экспозицию, которую пополнит и эта пуговица.