В Бодайбо построят современный аэропорт

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В рамках визита в Иркутскую область заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин обсудил с главой Приангарья Игорем Кобзевым вопрос развития аэропортов региона.

- Вопрос для Иркутской области серьезный, - отметил вице-премьер. - Ускорены работы в Братске. Обсуждается модернизация аэропорта в Иркутске. В число первоочередных включена задача по строительству воздушной гавани в Бодайбо. Стоимость составит порядка 4,5 млрд рублей. Проектная документация практически готова. Строительство может начаться уже в следующем году. Это будут современный аэропорт, который сможет принимать среднемагистральные самолеты. Для Иркутской области это большой плюс. Особенно с учетом развития золотодобывающей отрасли. То есть, это не только аэропорт, но еще и будущие налоги в бюджет.

Марат Хуснуллин также сообщил, что на проектном комитете, где рассматривался вопрос строительства аэропорта в Бодайбо, многие высказались против, но Игорю Кобзеву все же удалось добиться положительного решения.

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