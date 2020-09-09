Марат Хуснуллин и Игорь Кобзев посмотрели, как идет ремонт дорог в Иркутске

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин и глава Приангарья Игорь Кобзев осмотрели участок дороги на пересечении улиц Депутатской и Волжской в Иркутске. Напомним, что жители неоднократно писали главе региона, в том числе в соцсетях, о том, какие неудобства вызывают проводимые ремонтные работы. При этом контракт не выполнен в срок. Руководитель области заявил: если работы не будут завершены за семь дней, документы направят в прокуратуру.

- Игорь Кобзев регулярно обозначает проблему дорог, как одну из самых острых, - отметил Марат Хуснуллин. – В этом году мы дополнительно выделили 500 млн рублей на реконструкцию трасс, 200 млн рублей – на сельские дороги и более 600 млн рублей – в рамках ликвидации последствий чрезвычайной ситуации прошлого года. Но деньги – это одно. Важна работа подрядчиков и проектировщиков. Произошли большие изменения в законодательстве. С 1 сентября заказчики могут выбирать подрядные организации по конкурсу и в условиях прописывать квалификацию. Раньше были только аукционы, и их выигрывали те, кто предлагал меньшую цену. Сейчас качество работ должно повыситься.

Как отметил Игорь Кобзев, ситуацию с дорогами нужно менять кардинально.

- Мы не настолько богаты, чтобы делать ремонт, который через год нужно начинать с начала. Буду лично контролировать участки, которые важны для населения. Дороги – это лицо области. Они должны способствовать комфортному передвижению, а не зарабатыванию денег, - заявил глава Приангарья.

Марат Хуснуллин также подчеркнул, что сейчас требует решения вопрос по дороге до Листвянки, так как это ворота на Байкал, и они находятся далеко не в лучшем состоянии.

- Будем изыскивать средства и помогать, - заявил вице-премьер. – Байкал – жемчужина не только страны, но всего мира. Поэтому здесь нужны и хорошая дорога, и необходимая инфраструктура.

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