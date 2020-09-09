За попытку дать взятку сотруднику ДПС получил штраф житель Братска. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Такое бывает достаточно часто. Патруль ДПС в Братске остановил водителя, грубо нарушившего правила дорожного движения. Инспектор начал составлять протокол, который, кроме штрафа, имел бы для водителя и другие серьезные последствия. Не уточняется, но скорее всего, речь шла о том, что какое-то время автомобилисту придется ходить пешком. Тем более, что дело было аккурат на следующий день после Дня всех влюбленных, который обычно празднуется бурно.

"Следствием и судом установлено, что ночью 15 февраля 2020 года мужчина, находясь в салоне служебного автомобиля ДПС, лично передал инспектору часть взятки в размере 3 тысяч рублей, намереваясь позже передать еще 10 тысяч рублей. Взятка предназначалась за не составление протокола об административном правонарушении. Сотрудник полиции от денежных средств отказался, после чего сообщил о данном факте своему руководству", - сообщает СУ СК РФ по Иркутской области.

В суде 30-летний водитель раскаялся в попытке "смягчить" вину с помощью дензнаков. По статье за покушение на дачу взятки. Суд назначил ему штраф в 50 тысяч рублей.