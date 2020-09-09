Замуж за иностранца ради штампа в паспорте вышла сибирячка. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Браки совершаются не только по любви, это все знают. Но и по расчету, а расчет бывает разным. Например, граждане иностранных государств охотно регистрируют отношения ради того, чтобы получить право на проживание в России или ускорить получение гражданства. Правда, сама по себе семейная жизнь при этом складывается по-разному. Если фиктивный брак дальше штампа в паспорте не идет, его расторгнут в суде. Именно так, в Нижнеилимском суде, завершился брак между 41-летней жительницей региона и 26-летним приезжим.

"В начале года 26-летний иностранец обратился в полицию с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание в Российской Федерации. Мужчина предоставил полицейским свидетельство о заключении брака, а также документы о проживании по месту регистрации супруги, в поселке Шестаково", - сообщают в ГУ МВД по Иркутской области.

Полицейские удивились такому браку, где все было неправильно, начиная от разницы в возрасте между женой и мужем в 15 лет. Да и зачем мигранту жить в деревне? Все опасения подтвердились. Зарегистрировавшись, "мололожены" под одной крышей не жили, не планировали этого делать и вовсе не общались. Даже родные женщины не знали о таком замужестве.В конце концов и сама "молодая" призналась, что согласилась на брак только для того, чтобы ее "супруг" получил разрешение на временное проживание в упрощенном порядке. В итоге брак признали недействительным, а "находчивому" иностранцу отказали в документах на временное проживание в России.