Один из шестерых рыбаков с перевернувшейся лодки эвакуирован из тайги под Тулуном.

Спасательная операция на реке Кирей благополучно завершена. Спасатели на аэролодках добрались до терпящих бедствие рыбаков с перевернувшейся лодки. Шестерых мужчин обнаружили на берегу, одного из них доставили в Тулун. Вертолет после сообщения об этом вернули на базу.

«Вертолет вернули в пункт постоянной дислокации после того, как получили информацию от наземной группировки о том, что группа мужчин найдена в удовлетворительном состоянии и помощь в экстренной эвакуации не требуется. Спасателями был проведен инструктаж по правилам плавания, оказана психологическая помощь одному из участников группы, находившемуся в шоковом состоянии. После чего было принято решение об его эвакуации в город Тулун», - сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на заместителя начальника ГУ МЧС России по Иркутской области Андрея Рябоволова.

Оставшиеся пять рыбаков продолжили путешествие, подняв лодку. Их зарегистрировали в МЧС и теперь ситуация с группой будет контролироваться.