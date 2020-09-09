Восьмибалльные пробки образовались в Иркутске вечером, 9 сентября. Фото: "Яндекс.Пробки"

Не получится быстро вернуться с работы домой, вечером, 9 сентября у некоторых иркутских автомобилистов. Дело в том, что на городских улицах образовались километровые пробки. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», по состоянию на 19.40, в Иркутске заторы в 8 баллов. Это на 4 балла больше, чем обычно в это время в среду. Ожидается, что пробки продолжат снижаться в ближайший час и к 21 часу станут в 3 балла.

Итак, движение затруднено в Октябрьском и Правобережном округах. Заторы возникли на улицах Карла Маркса, Рабочая, Тимирязева, Партизанской, Карла Либкнехта на плотине ГЭС, Ширямова, Байкальской и Байкальском кольце.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На каких дорогах работает передвижная камера фиксации нарушений в Иркутской области (Подробности)

За попытку дать взятку сотруднику ДПС получил штраф житель Братска (Подробности)