Иркутский ФК «Зенит» обыграл на выезде «Смоленск». Фото: Татьяна ГЛЮК.

Футболисты иркутского «Зенита» одержали вторую победу в новом сезоне Профессиональной футбольной лиги. Наша дружина обыграла в гостях ФК «Смоленск» со счетом 2:1.

Счет в матче был открыт уже на 12-й минуте, после того, как в ворота хозяев поля был назначен пенальти. К точке подошел полузащитник иркутян Максим Гайдуков, который точно пробил в самый угол ворот. Правда, вели в счете наши футболисты недолго. Уже на 27-й минуте «Смоленск» восстановил равновесие. И вновь сработал стандарт. Хозяева отыгрались благодаря великолепно исполненному штрафному удару в исполнении Бориса Цыганкова. На перерыв команды ушли при счете 1:1.

Победный мяч зенитовцам удалось забить в самом дебюте второго тайма. После контратаки иркутян по левому флангу, точный удар нанес форвард «Зенита» Иван Яковлев, который замкнул передачу партнера по команде.

После этой победы «Зенит» с 8 набранными очками поднялся на 6-е место в таблице ПФЛ. Следующий матч наши парни проведу в гостях 12 сентября против клуба «Луки-Энергия».

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