Температура в Иркутске утром 10 сентября ниже климатической нормы Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске утром 10 сентября температура воздуха всего +8 градусов. По данным Яндекса, это на 7 градусов ниже климатической нормы. На небе – переменная облачность. Ветер дует с юго-востока со скоростью до 2 м/с. Атмосферное давление для этого времени года – в норме, составляет 721 миллиметр ртутного столба.

Днем, по данным Иркутского Гидрометцентра, воздух прогреется до +20…+22 градусов. Холодно не будет. Но вот в течение дня ветер сменится на северо-западный и усилится до 8-13 м/с.

«Вечером возможен слабый дождь», - отмечают синоптики.

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