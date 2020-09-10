Сбор на восстановление разрушенного тюленария объявили в Бурятии

Гоша Кузьмин сейчас на Байкале спасает нерпенка. Фото: Вадим Власов

В Бурятии объявили сбор средств на восстановление разрушенного вандалами тюленария. Пока тренер тюленей Егор Кузьмин находится в селе Сухая и лечит от инфекции спасенного на Байкале нерпенка, у шатра, где «папка» тюленей до коронавируса давал представления, насквозь порезали купол, устроили погром и разрисовали все краской из баллончиков.

Стоит отметить, что ситуация у тюленария итак была не радужная: вот уже семь месяцев они не могут работать из-за коронавирусных ограничений, деньги на корм ластоногим собирали через соцсети. За два дня собрали более ста тысяч. Было это в июне, рыба уже на исходе. И тут это…

Как отмечают волонтеры, после того, как стало известно о беде в доме тюленей, горожане сами стали писать «чем помочь», «что нужно сделать». В соцсетях был проведен опрос, собирать ли средства. Большинство подписчиков ответили "да". Так и было решено объявить новый сбор – на ремонт, рыбу и лекарства для найденыша Гоши.

Напомним, нерпенка нашли на Байкале отдыхающие на катере туристы. Малыш буквально захлебывался водой, начинал тонуть. Всю ночь Егор Кузьмин ставил ему капельницы с глюкозой, физраствором, подобрал нужные лекарства. Сейчас найденыш уже полон сил, но лечение еще не окончено.

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