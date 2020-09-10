Продажу алкоголя запретили 11 сентября в Иркутской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В День трезвости, 11 сентября, в Иркутской области будет запрещена продажа алкогольной продукции. Об этом сообщили в Службе потребительского рынка и лицензирования Приангарья.

«Розничная продаже не будет осуществляться с 08.00 до 23.00», - отметили специалисты.

Однако, данный запрет не распространяется на кафе и рестораны, вообще на все места общественного питания.

СПРАВКА «КП»

Всероссийский день трезвости проводится ежегодно 11 сентября для того, чтобы напомнить жителям страны и вреде алкоголя и сделать популярным здоровый образ жизни. Первый День трезвости был проведен в нашей стране в 1913 году. Все винные лавки закрывались в этот день. Однако, праздник просуществовал всего несколько лет, до революции. Возобновлен был в 2005 году. Подробней о Дне трезвости - читайте здесь.

КОНКРЕТНО

О нарушениях запрета на продажу, сообщите в службу потребительского рынка и лицензирования Иркутской области по телефонам «горячей линии»: 8(3952)34-25-48, 8-950-072-30-50.