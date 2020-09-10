Еще 73 зараженных коронавирусом выявили за сутки в Иркутской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутской области 10 сентября количество случаев заражения возросло до 17 615. Прирост зараженных за сутки +73. Именно у такого количества человек подтвердился COVID-19.

«Из этого числа большинство – 15 591 выздоровели, только за сутки с инфекцией справились 96 пациентов», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.

Заболевшими остаются 1739 сибиряков: из них 630 находятся в больницах (26 из них – тяжелые), еще 1109 получают необходимое лечение амбулаторно.

Смертей зараженных COVID-19 за минувшие 24 часа – нет. Общее число жертв пандемии – 285: причина смерти 201 – коронавирус, еще 84 – сопутствующие заболевания.

Читайте также:

Иркутские Бонни и Клайд сбежали от конвоя со съемной квартиры: могло ли такое произойти. Пока все, что связано с этим ЧП - только версии и догадки (подробности)

Лучшие хирурги мира «подарят» новое лицо школьнице, которую искусала бродячая собака. Шрамы 13-летней Лесе Каблуковой пообещали убрать в мае следующего года (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08