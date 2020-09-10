Игорь Кобзев: Решение о закрытии школ не принималось

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области встретился с педагогами и ответил на вопросы, которые волнуют учителей.

В частности, глава Приангарья опроверг слухи о том, что с 15 сентября школы могут перевести на дистанционный режим обучения.

- Образовательные организации продолжают работать в штатном режиме. Никакой конкретной даты закрытия школ нет. Такое решение не принималось, - заявил Игорь Кобзев. - Риски заражения коронавирусом сохраняются во всем мире. Но это не повод полностью замораживать все процессы, включая образовательный.

Глава области отметил, что решения о закрытии школ или их переводе на дистанционный формат принимают администрации образовательных учреждений на основании выявленных случаев COVID-19.

На встрече главе региона также задали вопрос, правомерно ли собирать в школах деньги на защитные маски. Как подчеркнул и.о. губернатора, в принудительном порядке это делать никто не вправе. Но, если родители беспокоятся о здоровье и безопасности детей, запретить им это невозможно.

- Любой сбор денег - только по желанию родителей. Если родительский комитет считает необходимым приобрести что-либо, такое решение может быть принято. Самое главное: и родители, и дети должны понимать, что маски, антисептики для рук – это безопасность. Ими необходимо пользоваться, чтобы не создавать лишних рисков, - сказал глава региона.

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