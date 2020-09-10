Иркутянин наехал в Братске на трехлетнего ребенка. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

ДТП произошло в Братске 6 сентября. В районе Центрального рынка водитель наехал трехлетнего ребенка. Сотрудники ГИБДД разыскали его, несмотря на то, что малыш не получил серьезных травм.

"Нарушителем оказался 46-летний иркутянин, который находится в Братске в рабочей командировке. Он пояснил, что из-за припаркованных машин ребенка в момент наезда не видел, но услышав звук удара, он остановился и вышел посмотреть что произошло. Отец мальчика заверил его, что с ребенком все в порядке, и вызывать скорую помощь не нужно, после чего водитель уехал"- сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Где же здесь нарушение? По правилам, вызвать сотрудников ГИБДД все-таки надо было. Это делается всегда, если в результате ДТП кто-то пострадал или даже есть подозрение на незначительную травму. По статье за невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием, существует достаточно серьезное наказание - от штрафа в тысячу рублей до лишения права управления автомобилем на полтора года. Возможен также арест на 15 суток.