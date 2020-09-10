Сибиряк назвал пароли и коды от карт и лишился 170 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как бы часто ни сообщала полиция о том, что жители всей страны, и Иркутской области в том числе, становятся жертвами мошенников, сообщая коды банковских карт и пароли смс, случаев таких меньше не становится. Так, например, житель Усолья-Сибирского лишился таким образом 170 тысяч рублей.

"В дежурную часть обратился 48-летний местный житель, который стал жертвой обмана. Мужчине позвонила на сотовый телефон незнакомка, представилась сотрудником банка и сообщила об опасности потерять деньги, хранящиеся на банковской карте. По словам потерпевшего, поначалу он не поверил собеседнице, но та смогла убедить его следовать инструкциям. Первым делом тот продиктовал полные данные своей одной банковской карты, потом – числовые коды из банковских СМС", - делятся схемой обмана в ГУ МВД по Иркутской области.

Но это схема классическая. Она имела продолжение. Почувствовав слабину "клиента", и узнав, что у него есть и кредитка, но другого банка, мошенница подключила к разговору коллегу, которая якобы является сотрудником этого банка. Сибиряк и ей сообщил все свои данные. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы списать с его счетов 170 тысяч рублей.

Точно таким же образом вчера лишилась 30 тысяч рублей 56-летняя жительница Усольского района.