Игорь Кобзев: Наша задача - навести порядок в лесной сфере

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев посетил Осинский район и действующий там, на окраине деревни Грязнушка, пункт приема, переработки и отгрузки древесины.

По данному пункту появилась информация о возможном наличии незаконно заготовленной древесины. Ее проверяют специалисты министерства лесного комплекса Иркутской области и представители правоохранительных органов. Кроме того, на предприятии была обнаружена группа иностранных рабочих. Законность их пребывания в Иркутской области тоже будет проверена.

- Мы рассматриваем целый блок вопросов, связанных с незаконными рубками, приемом и вывозом древесины, а также нарушением требований пожарной безопасности, которое несет угрозу жизни и здоровью людей. Каждый факт незаконной рубки и приема древесины будет рассмотрен компетентными органами, виновные понесут наказание. Наша задача - навести порядок в лесной сфере, - подчеркнул исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

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