В Иркутской области высаживают лес в рамках компенсации рубок

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В Хомутовском лесничестве высадили 4 тыс. сеянцев сосны. Эта акция призвана компенсировать вырубленные при строительстве Байкальского тоннеля на БАМе в 2013-2018 годах деревья. Участие в лесовосстановительных работах принял глава Приангарья Игорь Кобзев. Руководитель области высадил несколько десятков сеянцев сосны и выразил готовность приехать на этот участок еще не раз, чтобы продолжить начатое, а также посмотреть, как приживаются молодые деревья.

– Сибирская тайга, как и озеро Байкал, – это уникальный памятник природы. Это достояние не только нашего региона, но и всей России, - подчеркнул исполняющий обязанности губернатора Иркутской области. - Сохранение и восстановление лесов – одна из главных задач, которой необходимо уделить особое внимание.

Игорь Кобзев напомнил, что по поручению Президента России Владимира Путина правительство Иркутской области подписало с «РЖД» меморандум, согласно которому российские железные дороги взяли на себя обязательство высаживать три дерева взамен одного срубленного при строительстве своих инфраструктурных объектов. Однако во время недавней видеоконференции, которую провел глава государства, генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров взял повышенные обязательства, пообещав производить лесовосстановление в соотношении один к пяти.

Железнодорожники заключили договор с Лесхозом Иркутской области на посадку деревьев на площади около 20 га. Всего по государственному заданию в Иркутской области в этом году лес будет восстановлен на общей площади 145,3 тыс. га. Работы завершены уже на 79,2 тыс. га.

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