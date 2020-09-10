Сибиряк задержал вора и вернул молодой матери детскую коляску.

Молодая мама с ребенком гуляла по набережной в Ангарске. Оставив коляску на тротуаре, она с ребенком на пару минут спустилась к реке. Этим тут же воспользовался воришка, который схватил детский "транспорт" и бросился наутек. Видимо, планировал продать ее.

" Бросившись вдогонку, женщина встретила двух прохожих, которые видели преступника. Помочь в его поимке попросили проходящего мимо мужчину. Тот немедленно бросился в погоню и, в одном из дворов задержал похитителя, и, вместе с похищенной коляской, привел его к месту преступления, куда был вызван экипаж полиции", - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Ангарчанка от души поблагодарила этого человека. А в полиции его благородный поступок предложили отметить.

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