Штраф за пиротехнику в ресторане выписали в Иркутске
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Запускали брызги искр прямо внутри ресторана. Иркутский ресторан оштрафован за применение пиротехнической продукции в одном из залов. Видео праздничного шоу с фейерверк-машиной спасатели МЧС увидели в соцсетях и выехали на место происшествия. Сертификатов, подтверждающих безопасность установки, ресторатор не предоставил. Отсутствие документов было не единственным нарушением.
«Применение любой пиротехнической продукции должно производиться в строгом соблюдении инструкции и на безопасном расстоянии от людей и горючих материалов. В этом случае эти требования были проигнорированы», - рассказал пресс-службе МЧС России по Иркутской области главный государственный инспектор города Иркутска по пожарному надзору Артем Отришко.
Так, сотрудник заведения, отвечающий за пожарную безопасность, выплатит штраф – 6 000 рублей. Также составлен протокол об административном нарушении юридического лица, ответственного за ресторан – здесь штраф уже до 150 тысяч рублей. Владельца также привлекут к ответственности.
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