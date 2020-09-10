За убийство дяди из-за квартиры сибиряка отправили в колонию Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Усольском городском суде вынесли обвинительный приговор местному жителю, убившего топором дядю из-за квартиры.

«Мужчине 1992 года рождения назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», - сообщает пресс-служба Усольского городского суда.

Убийство сибиряк совершил еще в 2017 году. Под залог своей квартиры усольчанин взял ссуду. Однако, вовремя выплатить долг и проценты не смог. Так, он решил продать квартиру, расплатиться с долгами, на оставшиеся деньги купить авто. Однако, в ней на тот момент проживал его дядя.

«Коммунальные услуги он не оплачивал, нигде не работал, злоупотреблял спиртными напитками, за состоянием квартиры не следил», - отметили в суде. – «Подсудимый подписал с агентством недвижимости договор купли-продажи жилплощади и пообещал, что дядя съедет с квартиры, и он его выпишет».

Но, такой расклад не утраивал родственника. Новое жилье искать он не собирался, дошло до того, что племяннику он перестал открывать дверь. Тогда молодой человек выманил дядю на дачу под предлогом, что отдаст ему там телевизор.

Но, когда приехали к месту, усольчанин сообщил:

- Все, живешь теперь здесь, в квартиру – ни ногой!

Так слово за слово и завязалась ссора. Владелец жилплощади схватил топор и несколько раз ударил им дядю, который от травм скончался. Племянник бросил труп на даче, вернулся только весной следующего года. Завернул в пленку тело, закопал в лесу. Но земля еще была мерзлая, глубокой ямы не получилось. Так, в августе умершего нашли грибники.

Свою вину мужчина, кстати, признал и раскаялся. А вот машину он так и не купил. Оставшиеся от продажи квартиру деньги разошлись на мелкие нужды.

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