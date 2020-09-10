Год тюрьмы за попытку дать взятку грозит иркутянину Фото: Архив "КП"

Во время рейда на реке Ангара у одного из управлявших лодкой не оказалось удостоверения судоводителя, что влечет штраф от 10 до 15 тысяч рублей, согласно Кодексу России об административных правонарушениях.

«Во избежание ответственности за правонарушение, мужчина попытался подкупить полицейских, предложив взятку в размере 5000 рублей», - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.

Боясь административного, мужчина «заработал» уголовное дело по статье «Мелкое взяточничество». Теперь ему грозит до одного года лишения свободы.

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