Кубок России по хоккею с мячом стартует 11 сентября в Иркутске Фото: Анна ПОПОВА

Первый этап Кубка России по хоккею с мячом начнется сегодня, 11 сентября, в Иркутске. Игры будут проходить в новом Ледовом дворце, построенном к чемпионату мира. Попасть на матчи лучших хоккеистов страны можно будет с 11 по 16 сентября. Первый матч начнется уже в 11.00. Играют «Уральский трубник» из Первоуральска с «Енисеем» из Красноярска.

Иркутские хоккеисты на лед будут выходить в вечернее время. Так и сегодня, игра «Байкал-Энергии» с новосибирским «Сибсельмашем» запланирована на 19.00. А торжественное открытие престижного турнира – в 18.00.

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