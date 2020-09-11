Выборы губернатора стартовали 11 сентября в Иркутской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Досрочные выборы губернатора Иркутской области стартовали в Приангарье сегодня, 11 сентября. С восьми утра работают все избирательные участки региона. Для удобства жителей – чтобы каждый мог отдать свой голос выбранному кандидату – голосование будет длится три дня с 11 по 13 число.

Каждый день избирательные комиссии будут работать с 08.00 до 20.00. Проголосовать сибиярки могут и на дому.

«При наличии уважительной причины пригласить комиссию можно на дом: подать заявление нужно до 14 часов 13 сентября», - сообщает пресс-служба Избиркома Иркутской области.

На всех участках избирателям выдадут средства индивидуальной защиты – маски, перчатки.

ЦИФРЫ

1 857 646 избирателей зарегистрировано в Иркутской области;

1 927 участковых комиссий работают в регионе;

22 из них - в местах временного пребывания избирателей.

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