Коллекторов из Москвы оштрафовали в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По закону коллекторы могут звонить должнику 1 раз в день, 2 раза в неделю, восемь раз в месяц. Только так. Причем в будни звонки могут раздаваться с 08.00 до 22.00, а в выходные и праздники с 09.00 до 20.00. Кстати, также запрещены звонки родственникам и коллегам. Выполнять требования законодательства России не стали сотрудники коллекторского агентства из Москвы.

Когда иркутянка не смогла во время расплатиться с задолженностью, звонки с напоминанием о долге начали раздаваться регулярно и гораздо чаще, чем то разрешено. Тогда сибирячка решила обратиться за помощью к судебным приставам.

Специалисты подтвердили факт превышения количества телефонных звонков. Дело о «Нарушении требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» поступило на рассмотрение в суд.

«Агентство привлечено к административной ответственности», - сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов России по Иркутской области.

Коллекторам назначено наказание – штраф в размере 50 тысяч рублей.

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