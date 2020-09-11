За продажу спиртного отцу житель Бурятии поджег магазин Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Приходил в магазин и просил больше не продавать спиртное его отцу. При этом житель Баунтовского района Бурятии сам был не трезв. Видимо решил бороться с тягой к «огненной воде» совместно с родителем. И когда в очередной раз глава семейства вернулся с бутылкой алкоголя, 33-летний мужчина, вероятно, решил, что проще будет уничтожить соблазн сбегать за добавкой, избавившись от магазина.

«Придя в очередной раз, злоумышленник прихватил с собой искусственные цветы с расположенного поблизости кладбища, разложил их на крыльце магазина и поджег», - сообщает пресс-служба Росгвардии по Республике Бурятия.

Хорошо, что продавец вовремя заметила возгорание и нажала на тревожную кнопку. Бойцы Росгвардии справились с огнем, а после задержали поджигателя и доставили в отдел полиции.

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