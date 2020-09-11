Игорь Кобзев проголосовал на выборах губернатора Иркутской области

Игорь Кобзев вместе с женой проголосовал на выборах губернатора Иркутской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутской области 11 сентября на всех избирательных участках началось голосование по досрочным выборам губернатора Приангарья. Напомним, избиратели могут посетить свой участок в удобный день с 11 по 13 сентября, комиссии работают с 8 до 20 часов. Одним из первых свой голос отдал врио губернатора Игорь Кобзев, который пришел на участок вместе со своей женой.

Всего, по данным на 1 июля 2020 года, в Иркутской области зарегистрировано 1 857 646 избирателей. Для соблюдения санитарно-эпидемиологических требований всем голосующим выдадут маски, перчатки и дезинфицирующие средства.

- Если по уважительной причине, вы не можете проголосовать на участке, можно пригласить комиссию на дом, - рассказал председатель Избирательной комиссии Иркутской области Илья Дмитриев. – Только не забудьте подать заявление до 14 часов 13 сентября.