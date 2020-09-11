Еще 76 случаев заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Еще у 76 заболевших в Иркутской области лабораторно подтвердился коронавирус. Общее число случаев заражения COVID-19 возросло 11 сентября до 17 691. К счастью, большинство заразившихся – 15 688 человек – выздоровели. Только за сутки с инфекцией справились 97 сибиряков.

«В больницах остаются 628 пациентов, 28 из них сегодня в тяжелом состоянии», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «Еще 1088 получают необходимое лечение амбулаторно».

За сутки от COVID-19 умерли еще двое. Число жертв пандемии – 287: причина смерти 203 – коронавирус, 84 – сопутствующие заболевания.

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