Победители конкурса «Сделано в Приангарье» получат поддержку

В Иркутской области определены победители конкурса «Сделано в Приангарье». Ими стали производители продовольственных товаров, оборудования, сувениров.

За лидерство соревновались 63 местных производителя, которые представили около 350 продуктов и товаров. В онлайн-голосовании за лучших из лучших приняли участие более 23 тыс. человек.

С финалистами конкурса встретился глава Приангарья Игорь Кобзев. И.о. губернатора напомнил, что победители получат поддержку - субсидии, преференции при решении вопросов кредитования бизнеса, экспорта и страхования рисков. Также предприятия-лидеры конкурса будут внесены в каталог экспортеров с пометкой «Сделано в Приангарье».

– Наша задача – обеспечить сохранение и рост экономики региона, - подчеркнул Игорь Кобзев. - Впервые организованный в этом году конкурс «Сделано в Приангарье» ведет к достижению этой цели. Поэтому принято решение проводить его ежегодно. Поддерживая местных производителей, мы заботимся о жителях Иркутской области.

Редакцией, издателем и распространителем информационных материалов является ООО Агентство «Комсомольская правда - Байкал» в соответствии с лицензионным договором № 14-45 от 09.01.2020 г.