В Братске водитель насмерть сбил 72-летнего пешехода и скрылся

Место, где произошло ДТП. ФОТО: ГУ МВД России по Иркутской области

Трагическое ДТП произошло в братском поселке Энергетик, в ночь на 11 сентября. Водитель пока неизвестного автомобиля, проезжая по улице Промышленная, в районе дома №22, сбил 72-летнего мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. Даже не остановившись и не оказав пострадавшему помощь, автомобилист скрылся с места аварии.

- От полученных травм пешеход скончался на месте, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Призываем водителя самому явиться в отдел полиции.

Также полицейские разыскивают возможных свидетелей и очевидцев аварии, которые могут помочь найти нарушителя.

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