Охоту на животных и рыб из Красной книги предлагали туристам на Байкале. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Да, на севере Байкала - нетронутая природа. В тайге много живности, в воде - рыбы. Но это не значит, что все это можно добывать. Многие виды считаются исчезающими, занесены в Красную книгу Иркутской области и Бурятии. Поэтому, даже собирая рыболовные и охотничьи туры, надо помнить об ограничениях. Иначе за дело возьмутся контролирующие организации.

Именно так случилось в Северобайкальске, когда, благодаря мониторингу сайтов, природоохранная прокуратура обнаружила призыв отправиться на рыбалку на тайменя и ленка и охоту на северного оленя. Конечно, красиво и азартно. Но!

"Они занесены в Красную книгу России, а также в Красные книги Иркутской области и Республики Бурятия. Охота и рыбалка на них запрещена и наказывается по статье за незаконную добычу особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации", - сообщает пресс-служба Байкальской природоохранной прокуратуры.

Сообщение о возможности такой рыбалки убрали с сайта, а руководителю компании вынесли предостережение.