Оштрафована управляющая компания, обслуживающая ЖК «Сантоки» в Иркутске. Фото: Андрей СИНЬКОВ

Специалисты нашли сразу 13 нарушений требований пожарной безопасности в доме иркутского ЖК «Сантоки», на крыше которого 12 июля произошел крупный пожар. После того, ЧП инспекторы по пожарному надзору начали проверку и других высоток города. Тогда нарушения нашли в 201 доме. Теперь пришло время крупных штрафов для управляющих компаний.

- Управляющая компания ЖК «Сантоки» оштрафована на 75 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Кроме того, ее сотрудникам нужно будет устранить указанные в предписании нарушения.

Напомним, в 20-этажном доме ЖК «Сантоки» с нарушениями были оборудованы эвакуационные пути, выходы, системы противопожарной защиты и системы пожарной автоматики. А отделка стен и пола на 17 и 18 этажах была выполнена из горючих материалов.

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