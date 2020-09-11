Кубок России по хоккею с мячом 2020 в Иркутске: Енисей обыграл Уральский трубник в первом матче турнира Фото: Анна ПОПОВА

Кубок России по хоккею с мячом 2020 в Иркутске стартовал с игры между Енисеем и Уральским трубником. В этой встрече со счетом 9:0 победила команда из Красноярска. Причем, счет был открыт уже на второй минуте игры - отличился защитник Артем Ахметзянов, который удачно реализовал угловой. Это первый мяч, забитый в официальных матчах на новой арене "Байкал"

"Я не думаю о том, что мой гол исторический, - делится Артем. - Не важно, что он первый - главное, чтобы был не последний. Арена мне понравилась, лед хороший - а, если еще и температуру отрегулируют, то будет вообще отлично".

После первого гола на ворота первоуральцев обрушился настоящий град мячей. К перерыву счет на табло уже был 4:0 в пользу Енисея. Ну а во втором тайме красноярцы забили еще 5 голов - итоговый счет 9:0. Самым результативным игроком встречи стал нападающий Енисея Алмаз Миргазов, который забил 3 мяча.