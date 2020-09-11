Александр Ведерников предложил закрепить право учеников 1-4 классов частных школ на бесплатное питание

Александр Ведерников предложил законодательно закрепить право учеников 1-4 классов негосударственных школ на бесплатное питание. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Председатель Заксобрания Иркутской области Александр Ведерников предложил рассмотреть возможность законодательно обеспечить бесплатным питанием учеников 1-4 классов негосударственных школ. Такое предложение спикер высказал на заседании Депутатского штаба по предупреждению распространения коронавируса. На заседании обсуждались также вопросы обеспечения школьным питанием и особенности организации учебного процесса в условиях пандемии.

Иркутская область, напомним, вошла в число субъектов России, где по поручению президента с 1 сентября все ученики начальной школы получают бесплатное питание. Соответствующие изменения были внесены в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Однако, по словам Александра Ведерникова, эти изменения не коснулись частных школ. Между тем, соответствующие обращения от негосударственных образовательных учреждений поступают к депутатам.

«Я предлагаю совместно с исполнительной властью подумать над тем, как решить этот вопрос, поскольку в поручении президента речь шла об обеспечении бесплатным питанием всех младших школьников. Один из вариантов - инициатива о внесении изменений в федеральное законодательство. По нашим данным, это затронет примерно 1,5 тыс. учащихся», - отметил Александр Ведерников.