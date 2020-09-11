Режим самоизоляции для жителей старше 65 лет продлен в Иркутской области до 28 сентября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области вновь продлен режим самоизоляции. Правда, ограничения касаются лишь жителей старше 65 лет. Те из них, кто продолжает работать, по-прежнему могут оформить больничный. А вот масочный режим в регионе по-прежнему рекомендуют соблюдать всем жителям. Такие изменения в указ 11 сентября подписал врио губернатора Приангарья Игорь Кобзев.

- Еще одни изменения коснулись регламента по нахождению несовершеннолетних на улице, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. - Ранее детей обязательно должны были сопровождать днем совершеннолетние, а в ночью – только родители или законные представители. Теперь этот пункт отменен. Также отменен пункт рекомендовавший приостановить поездки в другие регионы России, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом.

А теперь о вахтовиках. Все приезжие в Приангарье рабочие должны изолироваться в обсерваторах работодателя, пройти осмотр врача и лабораторное тестирование методом ПЦР и методом ИФА на коронавирус (на наличие антител IgM и IgG). Изоляцию вахтовик может прекратить, если получит отрицательный результат на COVID-19.