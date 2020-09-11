Олег Матыцин: У Иркутской области большой потенциал в развитии массового спорта

Вопросы развития массового спорта в Иркутской области обсудили на встрече с министром спорта РФ Олегом Матыциным.

Вопросы развития массового спорта в Иркутской области обсудили на встрече с министром спорта РФ Олегом Матыциным. В мероприятии приняли участие также спикер Заксобрания региона Александр Ведерников и вице-спикер Кузьма Алдаров.

Приветствуя участников совещания, Александр Ведерников отметил, что сегодня в работе депутатов и правительства региона приоритетными направлениями работы являются развитие спортивной инфраструктуры, детско-юношеского спорта, спорта высших достижений, поддержки тренеров и спортсменов.

«Убежден, что такое взаимодействие региональной и федеральной власти, спортивного сообщества даст новый импульс, идеи для создания мер по развитию физической культуры и спорта», – подчеркнул Александр Ведерников.

Регион участвует в реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни», благодаря которому в районах строятся и ремонтируются спортивные объекты. Так, возводится бассейн в Усть-Куте, ремонт стадионов проводится в Черемхово и Ангарске, также приводят в порядок физкультурно-оздоровительные комплексы в Иркутске, Шелехове, Иркутском, Шелеховском, Казачинско-Ленском, Усть-Удинском и Жигаловском районах.

Министр спорта РФ Олег Матыцин, в свою очередь, отметил, что у Иркутской области большой потенциал в плане развития массового спорта.

«Спорт должен стать одним из факторов стабильности нашего общества. И Иркутская область может достичь большой вовлеченности жителей в спортивную жизнь – до 70 %», – заключил министр.