Пенсионеры в Иркутске все чаще ищут работу Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В этом году в интернете появилось на 25% больше резюме пенсионеров из Иркутска, чем в прошлом. И почти половина из них - в поисках работы на полный день. Мужчины надеются на зарплату в 25 тысяч, а женщины – в 20 тысяч рублей.

- Средний размер пенсии в России - менее 17 тысяч рублей, а в регионах пенсионеры могут получать еще меньше. По этой причине многие ищут дополнительный заработок, - отмечает категорийный менеджер сервиса «Авито Работа» Дмитрий Пучков. - Кроме того, в этом году пенсионеры испытывают большую конкуренцию из-за пандемии коронавируса: в мае около 60% россиян активно искали подработку.

Пожилые готовы нянчиться с детьми, убирать квартиры, трудиться бухгалтерами, продавцами и охранниками, и даже расклеивать объявления и раздавать листовки.

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