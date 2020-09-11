Пробки в 9 баллов образовались в Иркутске вечером, 11 сентября. Фото: «Яндекс.Пробки»

Многие иркутяне не смогут быстро попасть домой, вечером, 11 сентября. Дело в том, что возвращаясь с работы, автомобилисты могут угодить в огромные пробки, которые образовались на городских улицах. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», по состоянию на 18.10, в Иркутске заторы в 9 баллов. Это на 2 балла больше, чем обычно в это время в пятницу. Ожидается, что пробки начнут снижаться в ближайший час и к 20 часу станут в 5 баллов.

Кстати, сейчас в Иркутске наблюдается самая длинная пробка для этого времени суток за всю последнюю неделю. На улицах Ленина и 3 Июля, от улицы Желябова до улицы Пискунова, длина затора составляет — 2.5 км. Так что, водителям стоит заранее выбирать пути объезда.

Помимо этого, заторы сейчас на улице Партизанской, Карла Либкнехта, Пискунова, Советской, 25 Октября, Седова, Баррикад. Постоять также придется на Байкальском кольце.