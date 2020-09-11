Кубок России по хоккею с мячом 2020 в Иркутске: Байкал-Энергия разгромила новосибирский Сибсельмаш Фото: Анна ПОПОВА

ХК Байкал-Энергия начал свое выступление на Кубке России по хоккею с мячом с победы над Сибсельмашем. Иркутяне разгромили новосибирцев со счетом 10:0, опередив тем самым Енисей, который в прошлом матче турнира забил Уральскому трубнику на один гол меньше.

"На 9 минуте счет в игре между Байкал-Энергией и Сибсельмашем открыл Егор Егорычев, который забросил мяч в ворота соперников с передачи Ивана Нечаева", - сообщается на сайте федерации хоккея с мячом России.

После первого гола в игре наступило некоторое затишье. На 33 минуте его нарушил Владислав Кузнецов, который удвоил преимущество хозяев. Ну а под занавес первого тайма, на 42 минуте, Вадим Чернов забил третий гол. А вот после перерыва бело-синие огорчали голкипера новосибирцев буквально каждые несколько минут. Точку в матче поставил Денис Соловьев, забросивший в ворота Сибсельмаша 10 мяч.

Самым результативным игроком матча Байкал-Энергия - Сибсельмаш стал Мартин Ландстрем, который отличился забитым голом и 4 результативными передачами.