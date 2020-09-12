Погода на 12 сентября в Иркутске: днем дождь и до +11 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Перед самыми выходными в Иркутске вновь испортилась погода. И горожанам впору доставать из шкафов теплые осенние вещи. По прогнозу синоптиков, в субботу, 12 сентября, в нашем городе облачная погода, днем временами возможен дождь. Ветер подует 6-11 м/с. Столбик термометра покажет +9, +11 градусов.

По Иркутской области практически такая же картина. Днем облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, в горах Восточного Саяна и вовсе возможен мокрый снег. В южных, центральных и верхнеленских районах кратковременные, местами сильные дожди. Ветер подует северо-западный, северный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с, температура днем +9,+14 градусов, при облачной погоде +1,+6, в северо-восточных районах +17,+22.

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