Еще 69 человек заразились коронавирусом в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области вновь увеличилось количество заболевших коронавирусом. К утру 12 сентября, инфекцию подхватили еще 69 жителей региона. За все время распространения COVID-19 в Приангарье заболели 17760 человек. Сейчас госпитализировано 626 пациентов, у 21 из них болезнь протекает в тяжелой форме. 1055 лечатся амбулаторно. Такие данные приводит оперштаб Правительства Иркутской области.

Всего, от коронавируса у нас скончались 203 человека, еще 84 умерли от сопутствующих заболеваний.

За минувшие сутки болезнь победили еще 104 человека. Всего выздоровело 15792 сибиряков.

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