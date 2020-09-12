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Общество

Александр Ведерников призвал жителей Приангарья проголосовать за будущее области

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области проголосовал на выборах губернатора
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
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Александр Ведерников призвал жителей Приангарья проголосовать за будущее области.

Александр Ведерников призвал жителей Приангарья проголосовать за будущее области.

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников принял участие в голосовании по досрочным выборам губернатора Приангарья. Избирательный участок спикера находится в школе №64 города Иркутска. Александр Ведерников призвал жителей последовать его примеру.

«Я призываю вас прийти на избирательный участок и проголосовать за будущее Иркутской области. Я это уже сделал», - подчеркнул глава областного парламента.

Напомним, проголосовать жители региона могут в течение трех дней. Избирательные участки работают по 13 сентября включительно с 8:00 до 20:00. Если есть уважительная причина избирательную комиссию можно пригласить на дом. Для этого надо подать заявление до 14 часов 13 сентября.