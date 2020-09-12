Как купить билет на суперматч Кубка России по футболу между иркутским ФК «Зенит» и ФК «Химки». Фото: Татьяна ГЛЮК.

Внимание, иркутские любители футбола! Открылась продажа билетов на суперматч элитного раунда Кубка России, в котором наш «Зенит» примет на своем поле клуб Российской премьер-лиги «Химки». Эта встреча пройдет 15 сентября на стадионе «Труд», в 18.00.

- Билеты на матч можно приобрести на западной трибуне стадиона "Труд", - сообщили в пресс-службе «Зенита». - А также на улице 25 октября, 20. Цена – 100 рублей.

Напомним, в элитный раунд Кубка России футболисты «зенита» пробились, обыграв по пенальти ФК «Новосибирск». На этой стадии турнира наша команда также встертится с клубом Футбольной национальной лиги «Нижний Новгород».

Перед матчем с «Химками» футболистам «Зенита», 12 сентября предстоит провести гостевой матч в рамках Первенства России против клуба «Луки-Энергия».