В Братске мотоциклист без прав сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Авария на улице Ленина, в Братске произошла вечером, 9 сентября. Водитель мотоцикла, сбил 48-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе, и даже не оказав ей помощи, скрылся. Женщина получила травмы.

Найти нарушителя удалось благодаря камерам видеонаблюдения, которые зафиксировали дальнейший путь мотоциклиста. Водителем оказался 23-летний житель Усть-Илимска, который сейчас живет в Братске. После ДТП, он оставил скутер в другом районе города. На следующий день он планировал забрать его и спрятать на даче. В этот момент его и задержали.

- При проверке, выяснилось, что у него даже не было прав на упрвление мотоциклом, -сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – А купленный еще в июле мотоцикл он до сих пор не поставил на учет. На нарушителя составили три протокола.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Братске водитель насмерть сбил 72-летнего пешехода и скрылся (Подробности)