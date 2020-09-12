Кубок России по хоккею с мячом в Иркутске: «Байкал-Энергия» проиграла хабаровскому «СКА-Нефтянику» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» неудачно провели второй матч первого этапа Кубка России, который проходит в новом ледовом дворце «Байкал». Наша дружина разгромно проиграла хабаровскому «СКА-Нефтянику» со счетом 5:11.

Серьезную заявку на победу хабаровские армейцы сделали еще в первом тайме, когда отправили в ворота хозяев льда четыре мяча. Отличились Томас Мяяття, Артем Бондаренко, Павел Рязанцев и Юрий Шардаков. Иркутяне смогли ответить на это одним точным ударом в исполнеии Рауана Исалиева.

Второй отрезок получился еще более результативным. Хабаровчане сумели отличиться семь раз, наши парни забили только четыре мяча. Голы в нашей команде на свой счет в нашей записали Николай Иващенко, Владислав Кузнецов, Денис Соловьев, а также шведский легионер бело-синих Мартин Ландстрем.

Напомним, в первом матче домашнего Кубка России наша команда разгромила новосибирский «Сибсельмаш» со счетом 10:0. Третий матч турнира у «Байкал-Энергии» уже 13 сентября. В 19.00 иркутяне скрестят клюшки с «Уральским трубником» из Первоуральска.