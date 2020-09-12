Футболисты иркутского «Зенита» проиграли в гостях ФК «Луки-Энергия». Фото: Татьяна ГЛЮК.

Футболисты иркутского «Зенита» потерпели поражение в очередном туре Первенства России среди команд второго дивизиона. Наша команда проиграла в гостях клубу «Луки-Энергия» со счетом 0:2.

Хозяева поля вышли вперед уже на 8-й минуте матча. Прострел в штрафную площадь ворот иркутского голкипера Максима Счастливцева замкнул Максим Шишаев. Больше поразить ворота друг друга в первом тайме команды не смогли.

В дебюте отрезка в ворота иркутян влетел второй мяч после удара Максима Шишаева.. Причем курьезный. Его авторство записали на вратаря зенитовцев Максима Счастливцева. При этом на официальном сайте клуба «Луки-Энергия» указано, что мяч забил все все-таки Максим Шишаев.

Следующий матч «Зенит» проведет 15 сентября в Иркутске. В рамках Кубка России наши футболисты сыграют с командой РПЛ «Химки».

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