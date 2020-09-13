Лемур как из "Мадагаскара" появился в иркутской зоогалерее

Вот такой пушистый красавец Чикки поселился в зоогалерее! Фото: группа Иркутской зоогалереи в "ВКонтакте".

"У тебя оранжевые глаза, бандитское выражение мордочки, серая шубка и огромный полосатый хвост? Тогда тебе к нам, ты - наша мечта!!!" - в иркутской зоогалерее появился красавец-лемур, прямо как из мультфильма "Мадагаскар".

Чикки - а именно так зовут пушистика - из цирковой труппы. В Иркутске провел весь карантин, наблюдался у ветеринаров. Можно сказать, получил местную "прописку", совсем сибиряк стал! В зоогалерее он временно, но сотрудники уже не хотят с ними расставаться. Как и посетители.

- К нам Чикки переехал совсем недавно, но дополнительного времени на адаптацию ему не нужно, как и специальных карантинных мер, - рассказывает координатор зоогалереи Людмила Ивушкина в соцсетях. - Особенность цирковых животных в том, что они легко переносят транспортировку и смену декораций вокруг. А еще у них, как правило, все в порядке с ветеринарными документами. Кроме того, лемуры очень любознательные животные, вокруг столько интересного и вкусного. Так что он уже нас любит и с удовольствием общается со всем коллективом.

Пока что лемур поселился в Доме природы.