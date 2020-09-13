Еще 72 случая заражения коронавирусом зарегистрировали в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На утро 13 сентября в Иркутской области еще 72 пациентам поставили диагноз коронавирус. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Таким образом, общее число заболевших в Приангарье с начала пандемии - 17832 человека.

Большинство, к счастью, уже выздоровели - это 15840 пациентов. Из них за прошедшие сутки выписались 48 человек, победивших болезнь.

На данный момент все еще лечатся в больницах Иркутской области 665 зараженных коронавирусом. В тяжелой форме инфекцию переносят 22 человека. А еще 1039 сибиряков борются с вирусом дома, на амбулаторном лечении.

Увы, умерли с начала пандемии 204 человека от COVID-19, из них один за прошлые сутки. А от сопутствующих болезней скончались еще 84 пациента за все время.

Напомним, режим самоизоляции для жителей Приангарья старше 65 лет продлен до 28 сентября. А носить маски рекомендуется всем.