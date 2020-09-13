Единый день голосования продолжается. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Явка на выборах губернатора Иркутской области на 10 часов составила 17,15%, учитывая дни голосования 11 и 12 сентября. Конкретно, уже проголосовали 319 517 жителей региона.

- Высокую явку показывают жители Катангского (34%), Аларского (30,7%), Баяндаевского (30,38%) районов, Свирска (29,8%), а также Тулунского района (27,6%), - рассказали в пресс-службе Избирательной комиссии Иркутской области.

Пока меньше всего проголосовавших в Усть-Илимске - 12,3%, а также в Бодайбинском и Казачинско-Ленском районах - по 12,5% и 12,6% соответственно.

А теперь о крупных территориях. В Иркутске поддержали кандидатов уже 15% избирателей, в Ангарском городском округе – 18,3%, в Братске - 12,8%.

Напомним, в 2015 году явка на выборах губернатора Иркутской области на 10 часов составляла 3,85%.