80-летняя женщина пошла за грибами и потерялась в лесу под Ангарском Фото: ГУ МВД по Иркутской области

И вновь поиски. Правоохранители ищут 80-летнюю Надежду Митрохину, заблудившуюся в лесу. Утром 12 сентября она вышла из садоводства Подсочка, что в 20 километрах от Ангарска, в лес за грибами и не вернулась. Вечером родственники сообщили в полицию.

- На поиски пенсионерки сформирована группа сотрудников полиции, волонтеров, родственников, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области. - Пенсионерка не взяла с собой мобильный телефон.

По каким приметам можно узнать пропавшую? На вид Надежде Митрохиной - 80 лет, она невысокая, 160-165 сантиметров ростом, с седыми волосами. Одета в синюю ветровку, красные сапоги и черные штаны.

Всех, кто встретит пенсионерку или что-либо узнает о ней, просят сразу сообщать в полицию.

Тем временем, в Иркутской области другая пенсионерка провела 11 дней в тайге, а затем сама вышла к людям.