Явка на выборах губернатора Иркутской области на 12 часов составила 20,3% Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Явка на выборах губернатора Иркутской области 13 сентября на 12 часов составила 20,3%, а это 378 104 проголосовавших. Об этом сообщает пресс-служба Избирательной комиссии Приангарья со ссылкой на председателя Илью Дмитриева.

Самые активные избиратели к этому часу - в Баяндаевском районе, где свой голос отдали уже 37,9%. Также высокая явка отмечена в Свирске - 36,2%, Катангском и Аларском районах - по 35,8 и 35,5% соответственно.

На данный момент минимальная явка зафиксирована в Казачинско-Ленском районе - 16,5%, в Бодайбинском районе - 15%, в Братске - 14,68% и в Усть-Илимске - 14,59%.

Ну а в Иркутске поддержали кандидатов уже 18,2% избирателей. В Ангарском городском округе – 21,3%.

Явка на выборах губернатора Иркутской области на 12 часов в этом году выше, чем в пять лет назад. Тогда этот показатель составлял 10,73%.